Atentan contra “El Mijis”, candidato electo en San Luis Potosí

edro Carrizales, conocido popularmente como “El Mijis”, diputado electo el octavo distrito de San Luis Potosí y quien llamó la atención de los ciudadanos por tener un pasado como pandillero, denunció en sus redes sociales que este fin de semana fue víctima de un atentado.

“El Mijis” informó que mientras circulaba por el Río Santiago en la capital de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentaron hacer que se saliera del camino.

“Hace un par de horas sufrí un atentado, iba circulando por el Río Santiago cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes”, comentó.

Dijo que ante esta amenaza aceleró para poder perderlos de vista, “ellos me avientan el carro para hacerme chocar, lo cual no pudieron pues me subí por el puente de Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron”.

Desde la campaña política, “El Mijis” solicitó protección al Estado tras haber sido víctima de por lo menos dos atentados, y desde entonces se hacía acompañar por cuatro escoltas.

La historia de “El Mijis”, diputado electo por la coalición Morena, PT y PES en San Luis Potosí, se viralizó en las redes sociales tras convertirse en el primer “diputado pandillero” en la historia política en México.

Tiene tatuajes por todo el cuerpo, estuvo preso y representa a los chavos banda… Se trata de Pedro César Carrizales Becerra, luchador social que se convirtió en diputado electo por el distrito 8 de San Luis Potosí, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“El Mijis”, llamado así por sus amigos, destaca que no le preocupa la discriminación que sufrió en los últimos días.

“Soy presidente de una AC que trabaja con chavos en situación de calle y pues todo el tiempo uno con el estereotipo que tienen hacia nosotros”, comentó.

Durante el 2015, Carrizales encabezó un movimiento que recorrió el país a bordo de bicicletas con la intención de alejar a los chavos banda de las drogas y actividades ilícitas.

“Que chequen lo que hemos logrado desde nuestro movimiento, no, que a nivel nacional y los premios que hemos logrado a nivel internacional, o sea que no se vayan por la pura finta, porque sin presumir hemos hecho más trabajo que muchos diputados”, resaltó.

Pasó por la cárcel acusado de lo que él llama un delito “inventado”, pero esta experiencia le sirvió para conocer las deficiencias de la procuración de justicia y los problemas de la reinserción social.

“La universidad del mal conoces a mucha gente, de diferentes rangos y criminalidad; si tú les cierras las puertas por tener antecedentes, por haber cometido un error en tu vida, ya sea por hambre o desesperación, se me hace injusto que se te cierren las puertas, entonces el quitar no antecedentes en delitos menores, pues solo contribuiría a una reinserción”, explicó.

Como luchador social se las ingenió para obtener recursos; ahora como diputado, Pedro Carrizales afirma que no necesita de mayor inversión para transformar sus ideas en leyes.

“Sé cómo podemos ser autosuficientes y eso es lo que voy a sacar ahí, voy a platicar con mis asesores para que me los asciendan a ley, tengo muchas ideas en mi cabeza como las he hecho y sé que no es necesario estirar la mano”

“El Mijis” tomará posesión como diputado local de San Luis Potosí en octubre de este año.