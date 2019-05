Asistentes a “marcha fifi” usaron a sus empleados para cargar las mantas

Algunos de los asistentes a la “marcha fifi” del pasado domingo utilizaron a sus empleados para cargar las mantas en donde expresaron su rechazo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un video difundido por el usuario de Twitter @alejolivares_, muestra el momento en el que uno de los inconformes ordena a otros sujetos la forma en la que deben cargar la manta, mientras él camina a un costado y supervisa las acciones.

En el mensaje que acompaña el video se asegura que los responsables de sostener la mega pancarta eran subordinados de quien los coordinaba. Otra usuaria de Twitter aseguró que también cargaban con las botanas consumidas por los patrones durante la movilización de Paseo de la Reforma.

#LaMarchaDelSilencio fue simplemente grotesca. Los fifís llevaron a sus “trabajadores” para que cargaran sus mantas… pic.twitter.com/kfcnbQPjSh — Alejandro Olivares (@alejolivares_) May 5, 2019

Fui a la marcha y qué ejercicio tan interesante. Lo que más me impactó fueron varios empresarios que llevaron a sus trabajadores a sostenerles las pancartas y a deternles el vaso de chicharrones cual esclavos. Esto pasó, amigos. #5deMayoAmloFuera #marchafifi — La fugitiva (@palomarrazola) May 5, 2019

El alcance de la “marcha fifi”

Se estima que la marcha “fifi” concentró a más de 15 mil personas en la Ciudad de México, aunque otras protestas se organizaron en ciudades como Monterrey, Cuernavaca, Aguascalientes, Toluca y León, donde el expresidente Vicente Fox hizo acto de presencia.

Sobre las expresiones de sus opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ese tipo de manifestaciones suman a la vida política del país y fortalecen los principios democráticos de su proyecto de nación.

Sin embargo, el mandatario federal consideró que algunos de los inconformes se excedieron en sus consignas, sobre todo una manta en la que se acusó a los votantes de la “Cuarta Transformación” de tener el “cerebro chiquito”. “Esa manta de decir ‘los que votaron por AMLO no tienen cerebro’, no se midieron, no no no no no no no, es un pensamiento retrograda, pero no se dan cuenta” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. PRESIDENTE DE MÉXICO.

Fuente: SDP Noticias