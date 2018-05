Así llegaron los cuatro candidatos presidenciales al segundo debate

Los cuatro candidatos presidenciales van llegando a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, sede del segundo debate, donde hablarán sobre comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional, así como el derecho de los migrantes, informó Excélsior.

El primero en llegar fue José Antonio Meade de la coalición Todos por México, quien arribó acompañado de su esposa minutos antes de las 20:00 horas.

Gracias a todos ustedes, muy contento de estar en Tijuana, en Baja California, en la Universidad, para participar en este importantísimo debate. Un debate que nos va a permitir reflexionar sobre comercio, sobre inversión, sobre seguridad y sobre migrantes. Tres temas de gran importancia que yo estoy seguro van a capturar el interés de la mayor parte de los ciudadanos mexicanos”, mencionó.

Estoy muy contento que me acompañe Juana mi esposa para echarme porras, para estar atenta me ha estado acompañando en todo este proceso, le ha dado a la campaña alegría y mucho mejor rostro. Les agradezco mucho que estén pendientes, que estén atentos y estoy seguro que muchos de ustedes me van a desear buena suerte. Muchísimas gracias”, agregó.

El segundo en llegar fue Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, quien también lo hizo acompañado de su esposa, pero no ofreció ningún mensaje a los medios.

Sin embargo, horas antes a través de un mensaje en Twitter invitó a seguir el desarrollo del segundo debate en las redes sociales del INE.

Jaime Rodríguez “El Bronco” arribó a la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, acompañado de su esposa e hijos, para participar en el segundo debate presidencial.

En un breve mensaje que ofreció a los medios, dijo que está preparado para hablar con el corazón y confrontar “ideas precisas” con sus contrincantes, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez “El Bronco”.

México ya está hasta el tronco de hipocresías, de mentiras, de spots de televisión, de spots de radio, de que se gaste el dinero de los mexicanos en las campañas políticas y en acarreados, eso es parte de lo que a mí no me gusta. Voy a trabajar en el debate diciendo lo que mi corazón quiera decir; traigo mis asesores, muy fregones, son mis hijos y mi esposa que me dejan ser y eso es lo importante”, dijo.

El debate comenzará a las 9:30 horas, tiempo del centro. Al término, “El Bronco” adelantó que dará una conferencia de prensa para dar sus impresiones del debate.

El último en llegar fue Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien arribó junto a su esposa y ataviado con un traje color negro y corbata roja.