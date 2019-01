Así es la primera cerveza con cannabis que se venderá en México

Con una imagen atractiva y presentando a la semilla del cannabis como su ingrediente estrella, Cannabeer llega a nuestro país este mes para probarse ante los paladares de los mexicanos, quienes tendrán la responsabilidad de expresar su opinión sobre este producto que por primera vez será vendido en América Latina.

Es una cerveza artesanal de tipo Ale que se puede encontrar en su versión oscura y clara. Ambos productos son realizados con el mismo proceso al que se somete cualquier cerveza en el mundo.

Su fórmula está conformada por cebada, lúpulo, malta, pero además se le agregan las semillas del cannabis o cáñamo, también conocidas como hemp, la cuales proporcionan al cuerpo proteínas o sustitutos naturales para el cuerpo.

Angélica Gálvez, distribuidora en México de este producto originario de Valencia, España, señaló para Infobae México que la semilla de cáñamo no altera el sabor de la cerveza.

En el caso de la oscura, dijo, es más amarga para paladares que buscan sabores fuertes y de barrica, en cambio la clara tiene un tono afrutado con una esencia más ligera.

En Infobae México probamos “La Dorada” de Cannabeer y podemos decir que el sabor sí es diferente, a pesar de ser una cerveza clara su sabor es más intensa de lo normal y que deja en el paladar un toque de frutos secos. Es importante decir que sí es fuerte.

La mujer encargada de su distribución en nuestro país dijo que su favorita es la versión clara, la cual ha probado en climas cálidos y fríos; recomienda consumirla con pescado y pizza.

En cambio la oscura sugiere degustarla con carnes rojas o sola. Aclara que hasta el momento no la ha probado en michelada.

“No la he probado michelada, por lo que es interesante ver esta cerveza mexicanizada y tal vez la próxima etiqueta tenga un sombrerito”, declaró.

Gálvez dijo que el efecto que genera es diferente dependiendo del consumidor, por lo que también pidió ser precavido y no excederse al beber la cerveza artesanal que no causa en el organismo un efecto tóxico como sí lo hacen las drogas.

La fórmula de Cannabeer no tiene restos de THC (tetrahidrocannabinol, sustancia que genera adicción) ni de CBD, pero sí las semillas de la planta antes de florar, lo que la diferencia de todos los productos que fueron contemplados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en su última regulación.

En Valencia, España, la cerveza cannábica es conocida como un producto de salud porque la semilla del hemp tienen beneficios nutrimentales como las proteínas, aminoácidos esenciales y todos los tipos de omegas. Estas propiedades nutrimentales no disminuyen a pesar de estar combinados con alcohol.

El especialista en adicciones, Benjamín García, explicó que si bien el sabor de las cervezas con cannabis puede variar, en realidad no tendrá efectos dañinos para la salud, adicionales a los comunes en las bebidas alcohólicas.

“La cerveza que está legalizada en nuestro país tiene muy poquito porcentaje de THC; por lo tanto si tomamos una de estas cervezas con cannabis y una común, el usuario va a reportar el mismo efecto, la misma sensación y no va a tener ninguna clase diferente de sensación”, dijo en entrevista para Infobae México.

Agregó “si fueran las cervezas que están legalizadas en otros países que tienen porcentajes altos de THC, donde la mezcla del cannabis con el alcohol se potencializan los efectos, o sea que es más potente, pero eso no lo vamos a percibir en México o no hasta que no se autorice la producción y la venta de los productos con altas concentraciones de THC”.

Esta cerveza artesanal se realiza desde hace cinco años en Valencia, España, y los distribuidores en México han tramitado los permisos desde hace tres para traerla a nuestro país, donde se convertirá en el primer producto cannábico que estará en México.

La idea de comercializarla surgió durante un viaje que realizó Gálvez con su socio a Barcelona, España, donde asistió a una spannabis, evento en el que la Cannabeer se coronó.

“Fue amor a primera vista con este producto, la descubrimos en la spannabis y hablamos con los productores en Valencia, con Cannabeer España y les mostramos el interés de traerla a México y les llamó la atención”, recordó.

“Es el primer producto cannábico que entra a México y nos estamos enfrentando a algo novedoso, a algo que esperamos que la respuesta de la gente sea la pauta y la guía para decir si va a continuar o si esto es una puerta por la que entren más productos para beneficiarnos con este tipo de ingredientes”, informó la distribuidora en nuestro país.

Angélica Gálvez explicó que aunque aún no se vende en el país, sí será distribuida en tiendas de autoservicio, bares y restaurantes, y tal vez, dependiendo de la aceptación del producto se expandan la venta a Oxxo o 7 Eleven, establecimientos en los que se comercializaría con la misma calidad.

Ella y su socio esperan vender cerca de 40 mil unidades en el país y replicar el éxito que la cerveza tiene en España, donde lleva en el mercado cinco años.

“La experiencia en Valencia es que es un producto conocido, un producto de boom que no sólo dura seis meses por el morbo que despierta, sino que lleva cinco años vendiéndose allá y que la gente lo sigue consumiendo por encima de cientos de cervezas que existen en Europa. Eso mismo pasa en México, otro de los motivos por el que quisimos traerla fue porque el consumo de cerveza artesanal y de general es altísimo”, mencionó.

