Asesinan al periodista Rubén Pat en Quintana Roo

El pasado 25 de junio de 2017, el director del semanario Playa News, Rubén Pat fue detenido, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo; y esta mañana fue asesinado a tiros en Playa del Carmen.

Los hechos ocurrieron antes de las 6:00 horas de este martes, en la zona centro de Playa del Carmen, según confirmó el Ayuntamiento de Solidaridad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública local, Rubén Pat fue atacado a las 5:48 de la mañana cuando se encontraba afuera del bar Arre, el cual está ubicado en la avenida Juárez, entre avenida 20 y avenida 25, de la colonia Centro en Playa del Carmen, reporta Quadratin.

Los primeros reportes refieren que en el ataque participó una persona con gorra verde que huyó del lugar después de hacer varios disparos.

Versiones preliminares indican que Pat salía del bar acompañado por una mujer cuya identidad no ha sido confirmada, sin embargo se le reportó a salvo.

Luego de publicar una investigación que vincula a funcionarios locales con la delincuencia organizada, Pat fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales en 2017, según reportó la organización no gubernamental, Artículo 19.

“Me detuvieron, me esposaron y subieron a la batea boca abajo, me taparon la cara con mi playera”, dijo el periodista en esa entrevista con la ONG, en la que afirmó que los policías lo golpearon y amenazaron: “Esto es sólo el principio, si no le bajas a tus notas contra ‘el jefe’”.

En aquel entonces, Pat afirmó que otros reporteros, como Francisco Díaz Romero, también han sido agredidos y amenazados en reiteradas ocasiones por elementos de seguridad pública.

Esta mañana, el gobierno local confirmó el asesinato del periodista.

“La Policía Municipal ha realizado los protocolos correspondientes para la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado (PGE), con el propósito de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y llegar hasta las últimas consecuencias”, precisó mediante un comunicado.

También se activaron los protocolos respectivos al solicitar la revisión de unidades motorizadas y vehículos al interior de la ciudad, así como en los filtros policiacos del norte y sur del municipio.

El 30 de junio pasado, otro colaborador de la misma página, José Guadalupe Chan, fue asesinado en el interior del bar “La baticueva” de Felipe Carrillo Puerto, en la parte central de Quintana Roo.