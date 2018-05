Arrecia campaña de magnates contra AMLO: Ahora Germán Larrea alerta sobre “el peligro” de votar por el populismo

Sin mencionar al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Grupo México, del multimillonario Germán Larrea, se sumó a las empresas que formularon advertencias a sus colaboradores, trabajadores y accionistas sobre “los peligros” de votar por un modelo económico “populista”.

En una misiva, el magnate alertó:

“Si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado y en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones afectando gravemente los empleos y a la economía, se devaluaría nuestra moneda y se provocarían fuertes alzas de precios en productos y servicios”.

También sentencia que “no se puede regalar lo que no se produce, y no se puede producir eficientemente si no hay un incentivo al que más trabaja y al que mejor se prepara”.

En el llamado a sus trabajadores, planteó:

“Salgamos a votar libremente, a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro país requiere de un voto razonado, inteligente y a conciencia, del México que queremos para nuestras familias y nuestros hijos”.

Para Larrea, la corrupción y la impunidad son problemas que urge corregir, pero eso sí aclaró que ni “modelo populista” ni la “amnistía” son solución a ello, como sí lo ha planteado en diferentes ocasiones el político tabasqueño.

Germán Larrea –el segundo hombre más rico del país, según Forbes– igual pidió a sus trabajadores cuidar su gasto familiar ante la eventual llegada de López Obrador a la Presidencia.

A la par, su emporio que ostenta el negocio de minería, transporte ferroviario e infraestructura tomará las medidas necesarias para continuar el negocio, entre ellas el desendeudamiento en dólares y la cautela en inversiones futuras.

“Les recomiendo tomen ustedes las mismas medidas en el cuidado de su gasto familiar. Cuidemos todos a nuestra empresa que es nuestra fuente de trabajo, sustento familiar y bienestar”.

Para Grupo México, un “modelo populista” afectaría la economía familiar y el bienestar del país. Más aún, el magnate puso de ejemplo el caso de Venezuela, del cual “no se tiene que ser experto en economía para ver sus consecuencias”.

