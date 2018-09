Aprueba Coneval plan para elevar a 100 pesos el salario mínimo

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández, descartó que elevar el salario mínimo a 100 pesos diarios tenga un impacto negativo en la economía.

Durante su participación en el seminario ‘Pobreza, Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas, 2018’, el secretario señaló que la idea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador “nos parece que no es descabellada, que no traería un problema en materia laboral, y no traería un problema de inflación”.

Hernández Licona recordó que en el Coneval han insistido desde hace muchos años en que el salario mínimo es muy bajo “y que vale la pena incrementarlo”, por lo que destacó los esfuerzos “para aumentarlo en los últimos dos años, los cuales fueron un avance”.

En todo caso, insistió en que la lucha contra la pobreza debe contar con varios frentes y la participación de varias dependencias para no sólo elevar el salario sino procurar inflación baja y un buen ambiente para los negocios.

Finalmente, celebró algunas de las medidas propuestas por López Obrador en materia social, como el incremento en las pensiones a adultos mayores, pues 25 por ciento de esta población no cuenta con ningún tipo de apoyo, lo que les impide salir de la situación de pobreza extrema.

Fuente: SDP Noticias