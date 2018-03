Anuncia AMLO a Seade Helú como su jefe negociador del TLCAN

Jesús Seade Helú fue designado este martes por Andrés Manuel López Obrador como la persona que encabezará las negociaciones encaminadas a renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en caso de que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” gane las elecciones presidenciales en nuestro país y el acuerdo comercial no haya sido renegociado.

El anuncio fue difundido por López Obrador a través de un video subido a sus redes sociales, en el que detalló que fue por recomendación de sus colaboradores Rogelio Ramírez de la O, Carlos Urzúa y Graciela Márquez se decidió por el economista, catalogado como uno de los más importantes y brillantes de México.

De acuerdo con lo señalado por el tres veces candidato presidencial, Seade Helú es actualmente profesor emérito en Hong Kong y se ha desempeñado como economista principal del Banco Mundial, además, de que fue embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio, donde llegó a ser subdirector general.

Me da gusto participarles, informarles que aceptó ser nuestro representante, encabezar al grupo negociador del Tratado de Libre Comercio para América del Norte uno de los economistas más destacados de México, Jesús Seade Helú; es la persona indicada, idónea para iniciar estas negociaciones”, comentó al inicio del video López Obrador.

En su mensaje, ratificó la intención de mantener una relación de respeto mutuo con los Estados Unidos, la cual “elimine las ignominias como la construcción de un muro” en la frontera con el país gobernado por Donald Trump.

Ojalá y no se firme nada hasta después de las elecciones, no por la precipitación se vaya a cometer el error de firmar algo que nos perjudique, que afecte a los productores nacionales, que no incluya el tema migratorio y que se acepten ignominias como la de la construcción del muro”, subrayó.

Fuente: Excélsior