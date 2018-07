“¡Andrés, ponte serio y que te cuiden! México no podría con una desgracia”, dice “Brozo”

“Brozo”, el personaje creado e interpretado por el comediante Víctor Alberto Trujillo Matamoros, expresó su preocupación ante la decisión de Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, de renunciar a la protección del Estado Mayor Presidencial (EMP).

“No nada más eres Andrés Manuel López Obrador, sino que vas a ser el Presidente de los mexicanos […] Tú siempre has dicho ‘tengo que hacerme responsable de la gente que cree en mí’. ¡Por eso debes tener seguridad!”, aseguró Trujillo a través de un video en la sección “Supositorio Informativo”, de su programa por Internet Informe Brozo.

El presentador de televisión comentó que el país “no podría cargar ahorita con una desgracia” luego del júbilo y el festejo del pasado domingo, causado por el triunfo en los comicios electorales del candidato de la colación “Juntos Haremos Historia”.

El comediante refirió que sin seguridad “alguien” podría atentar contra la vida del virtual Presidente electo, por lo que conminó a López Obrador a contar con un equipo que lo cuide durante su próxima administración.

“No nos podemos dar ese lujo. Ni tú ni nosotros. […] Ahora es una cuestión de seguridad nacional. Si te pasa algo a ti, nos está pasando a todos. ¡Entonces, Andrés, ponte serio y que te cuiden!”, concluyó el también locutor y actor mexicano.

Durante su campaña y primeros días como Presidente electo, López Obrador ha expresado que no desea contar con la protección del EMP, incluso, dijo que dicho cuerpo de seguridad sería reintegrado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Posteriormente, expresó que debido a las recomendaciones de gente cercana, analiza contar con un grupo de seguridad.

“Estoy escuchando puntos de vista, originalmente mi planteamiento es no tener seguridad especial, protección especial, con la idea de que me cuiden los ciudadanos, que me cuiden ustedes, que me cuide el pueblo. Pero también recojo la opinión de muchos, tanto por la responsabilidad como jefe de Estado que debo tomar en cuenta”, dijo durante el anuncio de Marcelo Ebrard Casaubón como propuesta para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Fuente: Sin Embargo