Anaya va a terminar en la cárcel: Cordero

El senador Ernesto Cordero argumentó que presentó la denuncia contra Ricardo Anaya porque cree que el candidato presidencial “tiene dudas en su honorabilidad que tiene que aclarar”, y porque “México no se merece un candidato que sea sospechoso de lavar dinero”.

En entrevista para Imagen Radio, con David Páramo, destacó que el candidato presidencial de la coalición por México al Frente “va a acabar en la cárcel”, porque está señalado en una operación de lavado de dinero “que está perfectamente acreditada”.

Puede ser de mi partido, pero en el PAN en el que yo milité, en el que yo me registré los candidatos eran honestos y honorables y este no es el caso, y a todos los panistas que me están escuchando, que están enojados conmigo, que dicen que cómo lo pude hacer, pues yo quiero decirles que en el PAN de los derechos de las libertadas, de la libertad de expresión, de la democracia, en ningún momento se nos obligaba a votar por un candidato que tuviera sospechas sobre su honorabilidad”, agregó.