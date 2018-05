Anaya pide a millennials votar por alguien joven

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, invitó a los 43 millones de millennials que voten por él para que lleven a la Presidencia a un joven como ellos, informó Nación321.

“Ellos y yo crecimos con las nuevas tecnologías, sabemos que con las nuevas tecnologías podemos hacer políticas públicas mucho más eficaces para mejorar las condiciones de vida de la gente. Los invito a que sean muy prácticos al ejercer el voto el 1 de julio, que ellos sí ejerzan un voto útil y que lleven a un joven, como ellos, a la Presidencia de la República”

El exlíder del PAN se presentó este miércoles en el evento Diálogos con El Financiero en donde habló de sus propuestas de gobierno y aseguró que los millennials “son los más prácticos de toda la población, no les gustan los rollos, les gusta cómo vamos a hacer las cosas y qué es lo queremos hacer”.

Ricardo Anaya dijo que se ha mantenido en contacto con la excandidata presidencial independiente, Margarita Zavala, luego de que renunciara a la contienda antes del segundo debate.

“Me encantaría poder unir fuerzas con ella”, expuso durante el foro Candidatos MX: su visión 2018-2024, organizado por El Financiero Bloomberg.

En sesión de preguntas y respuestas con Enrique Quintana y Adela Micha, el aspirante dijo que ha mantenido comunicación con la excandidata, y que planea reunrse con ella próximamente.

“Tiene muchísimo que aportar en el proyecto que estamos construyendo”, agregó. “Yo públicamente le he reiterado mi respeto, mi apoyo y mi afecto”.

Al candidato panista se le preguntó el hecho de porque hablaba tanto sobre su rival electoral Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) a lo que contestó:

“Hay que hacer contraste; así son las campañas políticas. Yo sé que la gente de buena fe, así me lo decían en el aeropuerto, “ya no hables de los demás, nada más haz tus propuestas”… No alcanza, sí hay que contrastar con el de enfrente para poder ganar la elección”

Anaya aseguró que va a remontar las encuestas porque hoy lo ponen en segundo lugar y podrá ganar las elecciones el 1 de julio.

“Estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección, porque ésta no es una elección más, nos estamos jugando el futuro del país”, dijo el exlíder del PAN.

“¿Cómo le vamos a hacer? Esto lo necesitamos hacer juntos. En muchas partes del país acaban de empezar las elecciones locales”, agregó con optimismo el panista.

El candidato presidencial mencionó que uno de los principales problemas del país es la corrupción, pues en esta materia “hoy México ocupa el último lugar entre todos los países de Latinoamérica”.

“El obstáculo número uno para que haya más inversión es la corrupción. Estamos planteando una reforma profunda para que el presidente sí pueda ser juzgado en funciones. Además, queremos un fiscal totalmente independiente”, agregó el panista.

Todo, agregó que a esto se le suma el problema de la violencia. “Nunca en los últimos 20 años habíamos tenido un año con tanta violencia como cerró el 2017. La violencia ha aumentado en 29 de las 32 entidades de este país”, señaló el panista.

Por ello, el panista ofreció un cambio para México con un gobierno con dos características: honestidad y eficaz.