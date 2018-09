Anaya no está invitado ni considerado para dar clases mañana o el próximo semestre, aclara UNAM

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) desmintió que Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, vaya a ser incluido en su plantilla docente [al menos no en este ni en el próximo semestre].

“En relación con la noticia que circula en diversos medios de comunicación acerca de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya impartirá clases en la FCPyS se informa que en esta institución no existe ninguna relación laboral ni académica con el señor Anaya y que, hasta este momento, no existe compromiso de incluirlo en la plantilla de profesores del siguiente semestre ni en licenciatura, ni en posgrado”, indicó la institución en un comunicado.