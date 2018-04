Anaya dice que no es un copión

En el marco de las campañas electorales de este año, al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés lo envuelve una espesa nube de humo. Entre señalamientos y acusaciones de plagio en materia de propuestas y estructura, e inclusive de su logotipo, Anaya podría estarse quemando. Hoy se suscitó el último de ellos. El “niño maravilla” propuso una Secretaría de Seguridad Ciudadana; antes la planteó la independiente Margarita Zavala Gómez del Campo. ¿Cuántos presuntos plagios van?

Durante una conferencia de prensa ocurrida al filo de las 7:00 horas del día en curso, el abanderado del “Frente por México” dijo que es necesario cambiar el rumbo de la estrategia en materia de seguridad pública, ya que en los últimos 10 años el Gobierno federal ha destinado tres veces más presupuesto en la materia, sin que la tasa de homicidios decaiga.

“Dentro de mi propuesta […] estoy planteando sí crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana, de tal manera que ya no dependa de un órgano político, como es la Secretaría de Gobernación. Es un tema que debe atenderse con criterios técnicos y con un objetivo fundamental de reducir de manera urgente la violencia en nuestro país”, señaló.

La oferta suena conocida. En agosto del año pasado, Margarita Zavala impulsó la creación de una dependencia homónima. La mencionó como parte de sus promesas de campaña política, refiriendo que su intención era poner a la ciudadanía “en el centro de la estrategia de seguridad”.

Asimismo, la ex Primera Dama indicó que los recursos para alimentar dicha institución provendrían “de la desaparición de la Comisión Nacional de Seguridad y la reagrupación de las instituciones de seguridad”. También dijo que era necesario duplicar el número de policías federales, ya que en la actualidad no contamos con el número suficiente de elementos para combatir a la delincuencia.

No es la primera vez que Ricardo Anaya comete un supuesto plagio. Al cabo del mes de marzo, escuchamos a integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quejarse del político queretano, por robarle las ideas al morenista Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Era 30 de marzo. Anaya tomó el podio y dijo, con el talante firme, que reduciría a la mitad el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Casi dos meses antes, el 31 de enero de 2018, “el peje” alargó su voz en el proscenio y aseguró que, de ganar la Presidencia de la República, reduciría el IVA “del 16 al 8 por ciento”.

Un día después del remedo, las redes inundaron las conversaciones con el hashtag “AnayaPlagiaAMLO”. La navaja virtual que abrió la herida era de la secretaria general de Morena Yeidckol Polevnsky, quien a través de la Internet denunció el plagio del candidato blanquiazul.

El 31 de marzo, a través de la cuenta de Twitter de Polevnsky, fue compartido un video de 15 segundos en donde se observa una comparación entre las propuestas de AMLO y Anaya. Junto con el material gráfico, la otrora Senadora de la República incluyó una cadena de caracteres que desató la guerra, las críticas y la indignación entre los usuarios de Twitter: “#AnayaPlagiaAMLO las propuestas de @lopezobrador_ ahora las copia @RicardoAnayaC” (sic).

Sin embargo, antes que la coincidencia o la emulación de las propuestas de Zavala y Obrador, el hashtag “AnayaPlagia” ya había sido un trending topic (o tendencia) en redes sociales.

Ni bien dio inicio el mes de marzo de 2018, supimos que Ricardo Anaya “basó” su discurso de toma de protesta como candidato oficial del “Frente por México”, en una conferencia de 2016, impartida por Tony Seba, orador y académico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos; y por Peter Diamandis, ingeniero y empresario de origen griego.

En un video compartido por Fernanda Familiar el 3 de marzo de este año, resaltan dos frases en contra de Anaya: “El que plagia es porque no tiene nada original que decir” y “Anaya plagia porque no tiene nada original que decir y no tiene ética”.

Presto en su defensa, el político queretano negó haber plagiado el discurso de Seba y Diamandis. En cambio, explicó que plagiar es cuando uno evita dar crédito a alguien por utilizar sus ideas. Y acto seguido, Anaya compartió en redes sociales un par de imágenes del evento en que supuestamente plagió el discurso, diciendo que sí había dado crédito a los oradores ya que, en lo proyectado al fondo del escenario, al pie derecho de una foto de antaño, se observa la frase “Fuente: Tony Seba”.

“Un plagio es cuando NO se cita la fuente, lo cual NO ocurre en este caso. Con toda claridad dice ‘Fuente: Tony Seba’. Ya no saben qué inventar [los priistas] para levantar la campaña en ruinas de Meade”, escribió Anaya en Twitter. Antes respondió con “cree el león que todos son de su condición”.