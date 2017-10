Analistas no ven la desbandada; Margarita y Felipe no se hicieron del PAN, no lo desfondarán, dicen

Margarita Zavala Gómez del Campo tiene escasas posibilidades de ganar la Presidencia de la República como candidata independiente y, aunque su salida impactará en el Partido Acción Nacional (PAN) de manera negativa, no causará una desbandada de liderazgos, dijeron analistas políticos consultados por SinEmbargo.

El daño al partido no será mayor a un 10 por ciento en las preferencias electorales, indicaron, mientras que los gobernadores del PAN continuarán trabajando por el blanquiazul para defender sus intereses en cada una de las entidades en donde gobiernan y tienen amplias posibilidades de colocar a sus candidatos para los cargos de elección popular que se elegirán en 2018.

“Sólo los calderonistas que fueron muy fieles a [Felipe] Calderón se sumarán a su causa. Margarita podrá robar entre un cinco u ocho por ciento al PAN. Me cuesta mucho imaginarme una candidatura de Zavala sólida, capaz de convencer a los ciudadanos que es una agente de cambio”, dijo el investigador Iván Iturbe Carbajal es académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Ayer, Margarita Zavala anunció su renuncia al PAN para postularse como candidata independiente a la Presidencia de la República y acusó a Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional de la fuerza política, de cancelar la vida democrática interna del partido y las elecciones internas.

Zavala Gómez del Campo acusó a la actual dirigencia nacional de impedirle participar de manera abierta por la candidatura presidencial.

“México tiene otros tiempos que no son los de la dirigencia del PAN. Una dirigencia que me ha impedido participar abiertamente”, afirmó.

Iturbe Carbajal explicó que Zavala dividirá el voto al lanzarse como candidata independiente, le restará al Frente Ciudadano por México un porcentaje de sufragios que lo debilitarán, pero el golpe no será arrollador.

El impacto de la salida de Margarita entre los liderazgos panistas tampoco será determinante, pues cada uno de los gobernadores de Acción Nacional buscarán sacar el mayor provecho de la conformación del Frente con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

“La fuerza de Calderón y Margarita no es suficiente para hacerse del partido. Sí hay ciertas regiones donde tienen peso, donde el calderonismo es más sólido, pero fuera de eso no. Ellos hicieron un cálculo y saben bien que no pueden retomar el partido. En el caso de los gobernadores, saben que el pacto que tienen con el PRD va a beneficiar al panismo en los estados donde el PAN está posicionado y tiene más posibilidades”, explicó el especialista.