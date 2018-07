AMLO se congratula de que no hubiera víctimas mortales tras avionazo en Durango

Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo “muy fuerte, muy fuerte” a todas las personas que sobrevivieron al desplome del avión de Aeroméxico este martes en Durango.

Al salir de sus oficinas en la colonia Roma, el virtual ganador de las elecciones presidenciales agradeció que en estos hechos no se hayan registrado víctimas fatales.

También solicitó que se investiguen las causas del desplome.

“Tengo información de que afortunadamente no fue tan grave, no sé exactamente el último reporte, no tengo la información, nada más me dieron la información que dio el gobernador de Durango”, expresó antes de dirigirse a su casa.

“Les envío un abrazo fuerte, fuerte, fuerte; todo esto por ley se tiene que investigar”.

Hace unos momentos, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, aseguró que no se reportan personas fallecidas por el accidente aéreo del vuelo #AM2431 de Aeroméxico.

A través de su cuenta de Twitter, @AispuroDurango, el mandatario estatal destacó además que parte de su gabinete, encabezado por la coordinadora Rosario Castro Lozano trabaja para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de este suceso.

La Cruz Roja Mexicana informó que 30 paramédicos de la institución acudieron al lugar del accidente aéreo para atender los lesionados.

En su cuenta de Twitter detalló que los paramédicos se apoyaron de 15 ambulancias para auxiliar a las personas que resultaron afectadas.

Acudieron 15 ambulancias de Cruz Roja Mexicana con el apoyo de 30 paramédicos a atender a las personas lesionadas tras la caída del avión de #Aeroméxico en #Durango”, publicó la institución en la cuenta @CruzRoja_MX.