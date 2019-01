AMLO pide confianza; “quieren crear psicosis con gasolina”

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que algunos medios de comunicación crean “psicosis” por el desabasto de gasolina, por lo que pidió no alarmarse.

Argumentó que gracias a su plan contra el robo de combustible en promedio se roban 100 pipas de combustible, en lugar de 700.

“Le pido a la gente, a todo el pueblo que nos ayude, ¿cómo? Que tengan confianza, paciencia, que no se dejen alarmar por los que no actúan con responsabilidad en los medios de información, que afortunadamente no son todos, pero sí algunos, quieren crear psicosis para que nosotros aflojemos”, dijo.

Por ello, nuevamente pidió a los ciudadanos que si tienen gasolina en su tanque, cuiden lo que tienen mientras se normaliza y no vayan por más.

También demandó a quienes viven cerca de los ductos de Pemex, y no forman parte de los huachicoleros, ayuden a la vigilancia para frenar el robo.

