AMLO pide cancelar contrato que ganó su compadre

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará la cancelación del contrato otorgado a su compadre Miguel Rincón, cuya empresa ganó la licitación para la compra de papel para los libros de texto, afin de dar un ejemplo de que en su gobierno no habrá nepotismo o compadrazgos, informó la Agencia Notimex.

Tras confirmar que el empresario es su compadre, el presidente indicó que él desconocía que la empresa de esta persona había ganado la licitación, pero ahora que lo sabe pedirá a la instancia correspondiente del gobierno buscar la forma legal de cancelar esa compra, además de que le pidió a Miguel Rincón “que entienda la circunstancia”.

“Nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo”, expresó el mandatario federal en conferencia de prensa donde señaló que no quiere dar motivos a los conservadores ni a la prensa “fifí”, para que digan que su gobierno es igual a otros.