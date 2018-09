AMLO pide a diputados de Morena resistir a tentaciones del poder

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con integrantes de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Tras la reunión, el presidente electo señaló en Twitter que habló con los diputados de Morena sobre resistir a las tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En la reunión participaron personajes como Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y quien encabezará la Junta de Coordinación Política (Jucopo); Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de dicho partido y Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva.

Asimismo, López Obrador recordó a Roger Aguilar Salazar, diputado federal electo por Morena en Yucatán, quien perdió la vida este miércoles.

Aguilar Salazar murió a los 79 años y le sobreviven su esposa Mirna Buenfil y dos hijos, Tania y Fidel.

Fuente: Excélsior