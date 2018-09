AMLO pausa gira de agradecimiento y toma dos días de descanso

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se tomará descanso los días domingo y lunes, confirmaron fuentes del equipo de transición, informó SDPnoticias.

En un escueto comunicado, el equipo de prensa del próximo mandatario señaló: “el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, no sostendrá actividades públicas”.

Este sábado, López Obrador llevó su gira de agradecimiento a las ciudades de Guaymas y Obregón, en Sonora, donde prometió la construcción de tres nuevas universidades en el estado, y adelantó que no buscará confrontaciones con el presidente estadounidense Donald Trump durante su mandato.

“Por más que me estén cucando no voy a caer en ninguna provocación”, declaró el morenista, para luego agregar: “hay muchos que quisieran que nos peleáramos con todos (pero) no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump. Amor y paz”.