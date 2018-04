AMLO: “No conozco a Napoleón Gómez Urrutia ni lo he visto”

Frente a líderes empresariales, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no conoce ni ha visto al exlíder minero acusado por presuntos actos de corrupción, Napoléon Gómez Urrutia, quien además cuenta con una candidatura de Morena al Senado por la vía plurinominal, informó Excélsior.

Durante la 101 Asamblea de la American Chamber Mexico, el aspirante presidencial fue cuestionado sobre la candidatura de Napito, como también se conoce al empresario minero, y explicó que ésta es porque considera que es un perseguido que tiene el derecho de discrepar.

No conozco a Napoleón. No lo he visto. Lo tengo como senador porque fue víctima, según nuestro punto de vista, de persecución. En este país se deben garantizar las libertades, el derecho a disentir”, aseveró.

Sobre la decisión para poner la lista de candidatos al Congreso a Gómez Urrutia y a la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, en Guerreo, Nestora Salgado, el morenista reiteró que se debe buscar la reconciliación con estos personajes que fueron excluidos y perseguidos.

“No creo que todos los dirigentes sociales que van a la cárcel sean culpables. Juárez, Madero… fueron a la cárcel. No puede descalificarse a nadie. Tenemos que ser respetuosos. Buscamos la reconciliación en el país y nos estamos uniendo.”, dijo.

López Obrador aseveró que de llegar a la Presidencia habrá garantías para los inversionistas nacionales y extranjeros que deseen trabajar en el país, como lo hizo entre los años 2000 y 2005 cuando fue Jefe de Gobierno.

“El cambio del país, va a ser benéfico para el sector empresarial; no estamos en contra de los comerciantes, de los empresarios, sino de la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo al país”, afirmó.

Reiteró que impulsará el modelo de desarrollo estabilizador que permitió a México crecer en la década de los 70 a un 7 por ciento anual; además, buscará que haya inversiones conjuntas entre los sectores públicos, privados y hasta con la participación del sector social.

Detalló que para lograr un aumento en la inversión pública para promover el desarrollo se deben, entre otras cosas, reducir los gastos del gobierno como el salario de los altos funcionarios.

El exjefe de gobierno confío en que luego de las elecciones federales se firme el nuevo Tratado del Comercio de América del Norte (TLCAN) con acuerdos que beneficien a México, Estados Unidos y a Canadá.

Dijo estar de acuerdo en que se busque un nuevo tratado; no obstante, debe haber una revisión de acuerdos para mantener la posibilidad de hacer libre comercio entre los tres países, que no haya aranceles para mercancías, productos que se estén fabricando en el país; que no se cierre la economía de EU.

También de que se contemple lo relacionado con el asunto migratorio y los salarios, así como la homologación de salarios, “porque los de México son de los más bajos del mundo y necesitamos que se fortalezca el mercado interno”.

En torno a las declaraciones y políticas del presidente estadunidense, Donald Trump, con respecto a México, López Obrador descalificó éstas y aseveró que el país no merece este tipo de tratos, ya que la relación bilateral debe fincarse en el respeto mutuo y la cooperación para el desarrollo.

Destacó nuevamente el pronunciamiento del Presidente Enrique Peña Nieto con respecto a los ataques del magnate y afirmó que pese a las diferencias, en este tipo de casos se necesita de la unidad.

“A pesar de que tenemos diferencias con Peña ahora que se pronunció pidiendo respeto apoyamos ese pronunciamiento. Podemos tener diferencias, pero en estos casos es necesaria la unidad. Queremos una relación con EU sin muros ni militarización”, aseveró López Obrador.