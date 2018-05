AMLO dice “safo” a pleito con los empresarios

En Guadalupe, Nuevo León, el candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró con un “safo” a que haya conflicto con los empresarios mexicanos ni con la iniciativa privado.

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia aseguró durante su acto de campaña que no se opone a los empresarios, sino a la corrupción que daña a México.

Aseguró que hay un grupo de poder que se ha reunido para ponerlo en contra de los empresarios y dio la orden para que las organizaciones empresariales firmen un desplegado en su contra, el cual supuso podría salir mañana.

“Aquí quiero dejar claro que no estamos en contra de los empresarios de México, ni de la iniciativa privada. Como dicen los jóvenes, no vamos a pelearnos; lo resumo diciendo: ‘safo’: no va a haber pleito con los empresarios. No estamos en contra de ellos, sino de la corrupción que afecta al país”, dijo.

López Obrador reiteró su compromiso para combatir la corrupción, además recortar los privilegios de los funcionarios.

Ayer, en Matehuala, San Luis Potosí, afirmó que no pretende ni tiene forma de acallar al sector empresarial y respeta el derecho que tienen a disentir de su proyecto de nación.

Además reiteró que, si bien respeta y admira a la mayoría de los empresarios mexicanos, hay un sector que no ha dejado de luchar contra suya desde hace años.