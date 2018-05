AMLO desmiente mal estado de salud

Andrés Manuel López Obrador desmintió que se encuentre mal de salud, y dijo que el video que se ha difundido de él desvaneciéndose es de hace nueve años, informó Excélsior.

En entrevista posterior a un mitin en Huajuapan, Oaxaca, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que debido al infarto que sufrió hace años se realiza chequeos médicos periódicamente e incluyen electrocardiogramas que no han reflejado padecimiento alguno.

“Ahora no he podido ir a ver al cardiólogo porque no he tenido tiempo, pero sí voy, voy con cierta frecuencia. Estoy muy bien, me siento muy bien, me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al cien”, explicó López Obrador en Huajuapan, Oaxaca.

Recalcó que sus adversarios están reciclando videos viejos porque están “desesperados” de su popularidad.

López Obrador exigió durante su discurso respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el pueblo de México y dijo que responderá tuit por tuit los ataques que haga el mandatario estadounidense a través de esa red social.

Respecto al descontento que se externó en Huajuapan contra la candidata a la presidencia municipal sostuvo que su movimiento está abierto a ese tipo de expresiones.

“Es normal, este es un movimiento plural, democrático, solo en las dictaduras hay pensamiento único, y nadie protesta, pero en la democracia lo que rifa es la libertad”, dijo el tabasqueño en entrevista, mientras los reclamos de sus militantes continuaban.

López Obrador estará este sábado en Jalisco y el domingo participará en el debate presidencial.

Sobre si en esta ocasión también ayudará a su hijo a pegar estampas en el álbum oficial del Mundial dijo que “sólo me falta una”.