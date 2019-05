AMLO come barbacoa en Jilotepec “con permiso” de su cardiólogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este domingo que comió barbacoa en Palmillas, Estado de México, agregando que cuenta con permiso de su médico cardiólogo para ello, acallando con ello rumores sobre su salud.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió una fotografía donde se le ve con Rocío Nahle, la titular de la Secretaría de Energía, en el afamado restaurante mexiquense:

“No perdemos la querencia, pasamos a comer costilla asada en la Barbacoa de Santiago, en Palmillas. Aquí nos tratan bien desde antes, nos consienten. Soy disciplinado, tomo mis medicinas y tengo permiso de mi cardiólogo. ¡Provechito!”.

López Obrador visitó este domingo el municipio de Jilotepec, donde encabezó la entrega de programas integrales para el bienestar, donde destacó que su gobierno está realizando cambios profundos por el bien de la población.

Ante el público reunido en el municipio mexiquense, señaló que el país cuenta con un grandes reservas de recursos naturales y un pueblo fuerte, con ética y presto a desarrollar para el desarrollo.

Además, reconoció que está tomando más tiempo del presupuestado la entrega de programas sociales en todo el territorio nacional, debido a que están cambiando su operación a fin de evitar actos de corrupción.

“Nos está llevando tiempo el entregar los apoyos, porque queremos también que ya no se haga de la misma manera. No queremos que los apoyos se entreguen con intermediarios. No queremos entregar los apoyos a organizaciones, porque no llegan o no llega completo, llegan con moche o con piquete de ojo”.