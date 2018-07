AMLO, ayer una ‘amenaza’ para el país, hoy es el ‘niño mimado’ de México: Los Angeles Times

Durante el proceso electoral el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador fue señalado por sus adversarios como una ‘amenaza’ para México si este ganaba las elecciones presidenciales, hoy, ya como Presidente Electo, el tabasqueño ha sido apoyado y querido por varios sectores de la sociedad, difuminando así la imagen de político radical que le fue cargada.

Así lo expone el diario estadounidense Los Angeles Times en su artículo “Once denounced as a political threat, Lopez Obrador is now the darling of Mexico”.

El texto recuerda que durante campaña López Obrador fue comparado con el izquierdista venezolando Hugo Chávez, por su gran popularidad en el país que goberno y similitudes en sus discursos.

“El recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador disfruta de una luna de miel singular y exuberante, aunque no asume el cargo hasta el 1 de diciembre.”, señala el artículo.

Andrés Manuel a unos días de haberse celebrado las elecciones presidenciales presenta un mensaje conciliador entre la clase política, el sector empresarial y la sociedad civil.

Por otro lado, la percepción y transmisión de la imagen de López Obrador en medios de comunicación ha cambiado.

“El peso no se rompió y no nos convertimos en Venezuela. En contraste, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones el domingo pasado y comenzó uno de los períodos más peculiares en la historia de nuestro país, un período de paz, de armonía, de esperanza “, expone la columna “López Obrador, superestrella” de Álvaro Cueva en el periódico Milenio de México.

El artículo del diario estadounidense señala que ahora es el ‘niño mimado’ por la sociedad mexicana y que de alguna manera el triunfo de Andrés Manuel y la izquierda en las elecciones del 1 de julio reconcilia al país con la política, la cual es directamente relacionada con la corrupción y la impunidad.

Fuente: Vanguardia