AMLO anuncia que Gobierno Federal creará empresa de internet

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno creará una empresa para comunicar con internet a todo el país.

En el centro ceremonial de esta comunidad, una de las más pobres enclavadas en la Sierra Madre Occidental, el presidente López Obrador les advirtió a las actuales empresas que ofrecen el servicio de internet que mejor se hagan a un lado.

Modernización de las carreteras Ruiz–Zacatecas y Tepic–Durango, desde El Nayar, Nayarit. https://t.co/rXdznHJH9X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 11, 2019

“Saben cuánto está comunicado con el internet el país, nada más 20%, 80% no hay internet. Entonces que les vamos a decir a las empresas que han tenido las concesiones, con mucho respeto, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos”, dijo.

El Presidente señaló que a las empresas no les resulta rentable, “por eso no dan el servicio en los pueblos apartados y nada más hay telefonía celular e internet en las ciudades o en la cabeceras de los municipio, no hay comunicación ni subiéndose a los cerros”.

El presidente López Obrador visitó esta comunidad para poner en marcha la modernización de la carretera Ruiz-Zacatecas y Tepic- Durango que traerá beneficios a 84 mil personas de la zona.

