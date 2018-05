AMLO ahora es “porrista” de Meade, dice Anaya

Andrés Manuel López Obrador, ya se convirtió en “porrista” del abanderado del PRI, José Antonio Meade, dijo el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Después de que el tabasqueño, afirmó que el panista políticamente hablando se fue a un “despeñadero”.

Anaya Cortés sostuvo en entrevista, que su adversario de Morena a través de la presidenta nacional de su partido, Yeidckol Polevnsky, se han convertido en “voceros del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Nacional Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detenido en Chihuahua”.

Desde la Concha Acústica de Lomas Alta, el panista indicó que a 36 días del 1 de julio, el mensaje central de su campaña es justamente, recuperar la paz en México.

“Como lo he estado diciendo, no puede vivir en paz quien sale a la calle con miedo, pero tampoco vive en paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no vive en paz quien tiene que migrar fuera de México porque aquí no encuentra las oportunidades que su país debería dar”, refirió.

Acompañado de los candidatos al Congreso de la Unión, entre ellos el perredista José Guadalupe Acosta Naranjo, Anaya se comprometió a trabajar en el desabasto del agua en Tepic, pero principalmente en la seguridad, a fin de que ya no haya otro Edgar Veytia, “corrupto y delincuente”.

Durante su participación, Acosta Naranja, dijo que muchos se van a quedar “frotándose la manos”, porque Morena “no es la esperanza” de México, es la esperanza de la corrupción y por eso “no los vamos a dejar pasar.