AMLO agradece la felicitación de Salinas, Fox y Calderón, pero les dice que se les acabó la pensión

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la Presidencia de México, agradeció los mensajes de apoyo de ex mandatarios mexicanos, pero insistió que les quitará las pensiones.

“Le agradezco mucho al ex Presidente [Vicente] Fox por sus palabras, estamos en un tiempo de reconciliación y unidad nacional. Agradezco esas muestras de respeto hacia mi persona y lo mismo agradezco al ex Presidente Felipe Calderón [Hinojosa], al ex Presidente [Carlos] Salinas de Gortari”, dijo López Obrador al arribar a su casa de campaña luego de reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial.

Andrés Manuel, quien obtuvo el 53 por ciento de los votos el domingo, insistió en que pronto no habrá más pensiones para los ex presidentes, pero señaló que no será un motivo para pelear.

“Eso ya se acordó, no habrá pensiones para los ex presidentes, pero eso no quita una cosa de la otra”, indicó.

La Presidencia de la República ya no le llama “pensión vitalicia”, al beneficio que reciben cada mes los ex Primeros Mandatarios de México o las viudas de ellos lo ha renombrado como “compensación”. En la primera sesión ordinaria de este año de su comité de información, Los Pinos sostuvo que “no cuenta con ninguna información relacionada con “pensiones vitalicias”, ni de los ex titulares del Ejecutivo ni de sus viudas y sólo puede responder por “compensaciones”.

Más allá de la terminología, el año pasado, los ex Presidentes Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), así como Delia Margarita Cordero Tapia (viuda de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988) y Alejandra Acimovic Popovic (la actriz Sasha Montenegro, viuda de José Guillermo Abel López, 1976-1982) significaron una erogación para el erario de un estimado de 44 millones 499 mil 701 pesos.

Anoche, Vicente Fox Quesada, ex Presidente de México, comparó su victoria electoral, en el 2000, con el de López Obrador.

“Yo estoy tranquilo sabiendo que todo México ganó la alternancia. Está claro lo que México quería. Ansiaba un cambio. Así como en el año 2000, fue una decisión histórica. 53 por ciento de los mexicanos y las mexicanas pusieron su futuro en las manos Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo”, dijo Fox en un video.

Vicente Fox recordó que él tenía otras preferencias electorales [José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés], pero aceptó los resultados.

“¡Felicidades, Andrés! Deseo que nos demuestres que existe un mejor camino para México; que asegures una transición pacífica y ordenada. Hay buenas personas en el gabinete, qué bueno que estás sumando a todos los talentos, a todos los mexicanos que tienen capacidad de trabajo por México”, señaló Vicente Fox.

“Andrés, se terminó el tiempo de prometer. Ahora debes cumplir. Me gustó y me gustó mucho tu discurso en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí hablaste de lo que va a ser tu Gobierno. Compro cada una de ellas (de las propuestas). Si se cumple, tendrás más energía apoyando tu proyecto”, abundó.

Al anochecer del 1 de julio, fecha en la que López Obrador fue proclamado ganador, Salinas de Gortari compartió una carta en la que expresaba sus felicitaciones y daba la bienvenida a la reconciliación en el país.

Salinas dijo: “Cada uno en su ámbito de responsabilidad habremos de apoyarlo porque si al Presidente López Obrador le va bien a México le irá bien”.

“Bienvenida la reconciliación que permite la unidad de la República. Es por México. Siempre primero México”, agregó.

Felipe Calderón Hinojosa, quien compitió contra Andrés Manuel en 2006, también se expresó la noche del 1 de julio:

“Los ciudadanos han decidido; felicito a López Obrador por haber ganado las elecciones el día de hoy. Como mexicano deseo que le vaya bien, y que gobierne con sensatez y honestidad, atento a lo que hagan sus subordinados. En lo que haga bien tendrá todo mi apoyo”.

Ayer, el virtual Presidente López Obrador entró alrededor de las 10:55 horas a Palacio Nacional donde se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto. Fue su primer encuentro tras el triunfo en las urnas.

A través de la cuenta de Twitter de Presidencia se informó que en la reunión el Presidente Peña Nieto manifestó la disposición de su Gobierno “para llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos”

