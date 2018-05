AMLO agradece el apoyo de Belinda

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el apoyo de la cantante Belinda.

Yo le agradezco mucho a Belinda por su apoyo, es una extraordinaria artista, muy buena cantante, una mujer muy inteligente y le agradezco mucho su solidaridad, porque ella tiene muchos seguidores y son muchos seguidores también muy inteligentes; entonces ese apoyo sí se ve”, destacó sonriente.

López Obrador agradeció el reconocimiento de la actriz y cantante mexicana, quien lo declaró ganador del segundo debate presidencial desde sus redes sociales.

Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión. No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Por pasado de la raya le puse su “estate quieto a Ricardo Anaya” y salí victorioso y con mi cartera del segundo debate presidencial, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Al retomar sus actividades proselitistas en el estado de Jalisco y frente a los representantes de los medios de comunicación, López Obrador reveló que le hizo caso a sus asesores en cuanto a seguir con la política de “amor y paz”, pero sí responder y defenderse cuando la acusación no tenga fundamento.

Fuente: Excélsior