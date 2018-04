AMLO abandona restaurante en el que coincidió con Mancera

Andrés Manuel López Obrador coincidió la mañana de este jueves con Miguel Ángel Mancera y Guadalupe Acosta Naranjo en un hotel ubicado al oriente de Tepic, donde el candidato presidencial se hospedó desde la noche del miércoles, mientras que los perredistas desayunaban ahí. El político tabasqueño prefirió almorzar en otro lado. Lo anterior lo publicó el diario La Jornada.

No tengo relación con ellos, y el restaurante estaba lleno de gente que no me cae bien, o sea, yo no odio a nadie, pero hay unos que de plano… Yo creo que (Mancera) traicionó al pueblo de Ciudad de México y por eso me fui a desayunar a otra parte, sí, para no verlos, porque, además, es la hora del desayuno, se está uno levantando, va uno a comer, imagínense, cuando menos que tenga uno un panorama distinto, explicó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

López Obrador estuvo al mediodía en el municipio de Santiago Ixcuintla, en un acto multitudinario al aire libre, a 38 grados centígrados, lo que no minó el entusiasmo de sus seguidores.

Respecto del seguimiento que las autoridades hacen de su vida política, dijo que tras su eventual triunfo, como investigador que soy, quiero ir a ver mi expediente ahí en el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y le voy a sacar una copia, porque es un documento histórico, llevan como 40 años investigándome. Soy el principal cliente de la oficina de espionaje de Gobernación.

Dentro del Cisen, se ufanó, tengo a un garganta profunda que nos informa, me mandó un tomo de mil cuartillas de investigación, ahí lo tengo, es como un documento base de consulta del cual extraen los ataques que hoy se generan en su contra, dijo.

Respecto del escándalo en Facebook y la probable regulación de esta red social, López Obrador dijo: Los dueños de Facebook, de Twitter, de estos mecanismos, de plataformas (deben) cuidar que no se utilicen esas redes para fraudes electorales, para la guerra sucia. Eso está mal, pero que no haya regulación, porque podría generarse censura y entonces no se podrá garantizar el derecho a la información.

En su cuenta de Twitter, López Obrador lamentó el fallecimiento de Sergio Pitol, siempre solidario con nosotros, como Fernando del Paso y Elenita Poniatowska; los tres grandes escritores y ciudadanos de buenos sentimientos y dimensión social.

Por la tarde, López Obrador estuvo en Mazatlán, Sinaloa, donde recordó que a casi un año del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, no se ha esclarecido.

López Obrador adelantó que todo indica que el primero de julio ganará, porque van 20 puntos arriba de ventaja, pero si no fuese porque no hay democracia plena en el país desde ahora estaría expresando este arroz ya se coció, pero por lo mismo, dijo, no se van a confiar.