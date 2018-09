Amaga con prenderse fuego afuera de la oficina de López Obrador

“En unos cinco minutos voy a prenderme fuego”, advirtió un hombre afuera de la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Leobaldo Centeno Vargas, de 47 años de edad, relató que padece de sordera y esquizofrenia y que desde hace 20 años está “embrujado”.

“Soy sordo, vengo a manifestación, a ver si en la casa de transición oyen mi queja (¿cuál es su queja?) que me quiten las brujerías, la esquizofrenia me anda siguiendo, me hace una vida de cuadritos (…) tengo de embrujado casi 20 años. Derechos humanos no me hace justicia, en unos cinco minutos vamos a ver, voy a prenderme fuego”, advirtió.

Luego de denunciar que ha acudido a varias dependencias del gobierno capitalino y le han negado la atención médica, se envolvió con una manta e intentó prenderla con un encendedor.

Personal de atención ciudadana de la casa de transición aseguró que canalizará al hombre a las dependencias que puedan brindarle atención médica.