Alista registro como independiente ‘Marichuy’, vocera indígena del CNI y EZLN

Este sábado, se registrará como candidata independiente a la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, apoyada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los pueblos indígenas la conocen como ‘Marichuy’ y ella fue elegida en mayo pasado como vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) por el CNI y fue respaldada por el EZLN para contender como su representante en el proceso electoral del 2018.

“(Luego de un) sinnúmero de actos racistas y clasistas, hemos logrado cumplir todos los requisitos que la Ley electoral y la estructura del INE, constituídas por los miembros de los partidos institucionales, imponen para impedir que una persona de abajo, mujer e indígena, pueda aspirar a la candidatura independiente a la Presidencia”, indicó el CNI.

En este contexto, invitó a quienes puedan a que acompañen a Marychuy y miembros del Concejo Indígena de Gobierno a la entrega de la documentación requerida por la ley al INE el sábado 7 de octubre a las 11:00 de la mañana en las oficinas de esa institución, que se ubican en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

“Por primera vez se abre la posibilidad de que una mujer indígena, vocera del CIG, construido de decenas de pueblos originarios, aparezca en la boleta electoral y, sobre todo, obligue a que la agenda de los pueblos originarios y las y los trabajadores pobres de nuestro país sea puesta en el tablero nacional y vayamos más allá de este sistema político”, destacó.

Por su parte, Marichuy explicó a Radio Fórmula que “la tirada del CNI no es tanto llegar al 2018, sino ir más allá. Nuestra lucha, como es por la vida, no solamente es por México, sino para todo el mundo, porque los problemas que pasan aquí ocurren en otros lugares; el sistema capitalista está puesto así, como un monstruo que está queriendo chupar y chupar, destruir, acabar, exterminar a los pueblos para quedarse con esa riqueza que tienen y ya no estamos dispuestos a permitirlo”.

Comentó que busca “irrumpir en este escenario que tienen los ricos, los poderosos que están viendo cómo manipulan a la población en general. De hecho, ellos ya saben quién va a quedar nada más hacen un disimulo para asegurarse”.

El CNI ha comentado que no aceptará los recursos de campaña, pero sí utilizará los instrumentos mediáticos para transmitir su mensaje a los mexicanos.

Fuente: SDP Noticias