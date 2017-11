Al día, 8 nuevos casos de sida; juventud, sin temor al contagio

En la Ciudad de México cada año se detectan tres mil nuevos casos de sida, lo cual equivale a ocho nuevos contagios diarios, los cuales se presentan, en su mayoría entre los menores de 25 años, debido a que ejercen una sexualidad sin protección, “porque la juventud de hoy no le teme a contraer este virus”, ya que dejó de ser mortal, aseveró el secretario de Salud (Sedesa), Armando Ahued Ortega.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, el titular de la Sedesa alertó que los jóvenes tienen relaciones sexuales sin protección, aunque los contagios se concentran en hombres que tienen sexo con otros hombres, en mujeres transgénero y en personas que usan drogas inyectadas.

Sin embargo, advirtió “que nadie está exento”, por lo que cada año los capitalinos deben aplicarse la prueba contra este virus, que si bien ya no es mortal sí obliga a llevar un tratamiento de por vida.

Debido a que los contagios ocurren en la adolescencia y juventud, Ahued señaló que la secretaría a su cargo, así como todo el sistema de salud y organizaciones civiles, “no debemos bajar la guardia” y es necesario hablar de las consecuencias que padece una persona que contrae el virus, para que los jóvenes se cuiden.

“Es una lástima que se le perdió el miedo al VIH-sida, hoy la gente ha perdido el miedo a ese virus porque se han descubierto antirretrovirales que mejoran y de ser una enfermedad mortal hoy es una crónico degenerativa, por lo tanto, con un buen diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento puede controlarse, aunque es muy caro”, lamentó el funcionario capitalino.

Luego de participar en la jornada para lograr la meta de realizar cinco mil pruebas de VIH-sida, el titular de la Sedesa aseveró que es indispensable “subir la guardia, porque la epidemia está concentrada en ciertos sectores de la población capitalina, pero es necesario que se intensifiquen las campañas dirigidas a los jóvenes, porque “son los que más se contagian y estamos hablando de tres mil nuevos casos y no es un número menor”.

Ante esa alta incidencia de contagios entre los jóvenes apuntó que la única vacuna actual es la educación en salud sexual y reproductiva, porque es una enfermedad que no se cura y aunque ya no es mortal si se detecta a tiempo, es preferible evitar que se propague, ya que un enfermo siempre tiene riesgos y su calidad de vida no es igual.

Sobre el tema, el subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría Salud de la Ciudad de México, Román Rosales Avilés, insistió en que hace 20 años los jóvenes tenían miedo al contagio, porque eso significaba la muerte y entonces empezó a haber más protección en las relaciones sexuales.

Sin embargo, ante los avances en los tratamientos contra el VIH-sida, la juventud actual no le teme al contagio, porque pueden vivir con el virus más de 20 o 30 años, de modo que al ser una enfermedad crónico degenerativa saben que no están desahuciados.

Ayer el gobierno de la Ciudad de México buscó romper un récord mundial de pruebas de VIH-sida en cinco mil personas, pero al cierre de esta edición no se tenía una cifra concreta sobre el número de exámenes.

El secretario de Salud, Armando Ahued Ortega, informó que el último récord se realizó en Asia y alcanzó más de tres mil pruebas, por lo que la Ciudad de México buscará romper ese récord aplicando cinco mil pruebas en 15 puntos distribuidos en toda la capital del país y en los más de 200 centros de salud, a fin de hacer un llamado a los capitalinos a que le pierdan el miedo, pues quien está contagiado puede llevar un tratamiento si lo detecta a tiempo, mientras que alguien que lo sabe de manera tardía puede reducir su esperanza de vida.

Durante el arranque de esta meta de pruebas masivas frente al Ángel de la Independencia, Ahued destacó que la Ciudad de México es la entidad que ofrece un mayor diagnóstico oportuno, puesto que es detectado en edades más tempranas, sobre todo en adolescentes y jóvenes.

En ese sentido, alertó que la juventud sigue siendo el sector de la población que más se contagia, debido a que no ejercen una sexualidad responsable.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el secretario de Salud destacó que esta lucha no debe sólo ser cada 1 de diciembre, sino todos los días y por ello es indispensable reforzar las campañas.

La directora del Instituto de la Juventud (Injuve), Fernanda Olvera, comentó que si bien hay jóvenes que no le temen al contagio del VIH-sida es porque ya no es mortal, sí existe “pavor” a realizarse la prueba, porque quienes lo hicieron sin protección saben que pudieron haberlo contraído y eso le daría un giro a su vida, porque tendrían que depender de medicamentos para sobrevivir.

Sin embargo, aseguró que ese temor a realizarse la prueba ha ido disminuyendo lento, pues sólo nueve de cada 50 jóvenes se realizan el examen.

Los datos del Injuve señalan que la mayoría de los jóvenes que se hacen la prueba están entre los 18 y 20 años, por lo que es necesario que los adolescentes también lo hagan al igual que quienes tienen más de 25 años.

Señaló que contrario a que hay quienes ya no le temen al contagio, hay otros que les da mucho miedo realizarse la prueba porque hay ignorancia sobre la enfermedad.

Fuente: Excélsior