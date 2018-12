Ahora Torruco le envía mensaje a Meade: que nos aclare por qué no descubrió “tanta transa”

La polémica continúa por las “cuentas” sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) del ex candidato a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña. Ahora el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márques, envío un mensaje al ex candidato priista donde le pide que mejor aclare por qué no detectó “tanta transa” en el sexenio pasado, cuando fue Secretario de Hacienda.

“Muy curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de tanta transa que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo ¿?”, escribió Torruco en su cuenta de Twitter este lunes.

El de turismo es el segundo funcionario del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se pronuncia sobre las recientes declaraciones de José Antonio Meade en Twitter donde asegura que la cancelación de la obra del NAIM en Texcoco costarán 145 mil millones de dólares a los mexicanos.

Ayer, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que se tratan de “las cuentas alegres de un hombre triste”.

“La ‘enorme pérdida’ -145 mMde USD- que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son ‘las cuentas alegres de un hombre triste’”, escribió Jiménez Espriú también en Twitter.

Ayer mismo, Meade Kuribreña respondió al comentario de Espriú al asegurar que desea éxito para la administración de López Obrador, por lo que insistió en el tema. “Lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencias”, expuso.

El ex funcionario invitó a Jiménez Espriú a leer un análisis hecho por el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre la cancelación del NAIM, del que compartió una imagen. “Del análisis realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México se concluye que con la información disponible, la única solución factible, viable y confiable, con todos sus retos por atender, es continuar con la construcción del NAIM”, señala el documento.

“Te recomiendo leas el documento que te enviaron. Con el respeto y alegría de siempre te deseo feliz año”, concluyó Meade, a lo que Jiménez Espriú respondió en el mismo sentido:”Gracias por sus buenos deseos. Lo mismo de mi parte para Usted y su familia”.

Los mensajes de Meade Kuribreña comenzaron desde el pasado 24 de diciembre, cuando escribió que su deseo de Navidad y Año Nuevo era que se “reflexione, rectifique, y la obra se rescate”.

El proyecto del NAIM en Texcoco fue cancelado el pasado 29 de octubre por el entonces Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, luego de que en una consulta popular el 69.9 por ciento de personas que votaron lo hizo en contra de esta obra y a favor de la construcción de dos pistas en Santa Lucía.

Pese a que el Gobierno de López Obrador inició hace 23 días, las obras en Texcoco no se han parado por a incertidumbre que generaría entre los inversionistas y los tenedores de bonos. El pasado 19 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que una segunda recompra de bonos había concluido con un “apoyo abrumador”.

Fuente: Sin Embargo