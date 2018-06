Afirma Anaya que nunca ha visto al Barreiro que aparece en el video

Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al frente”, afirmó que nunca en su vida ha visto a Carlos Barreiro, quien aparece en el segundo video con supuesta filtración sobre lavado de dinero que lo involucra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el exlíder panista sostuvo ese material es parte de una campaña en la que “me han aventado todo el poder del Estado”.

Anaya Cortés señaló que no sabe cuánto haya costado el sobornar “a ese señor (Carlos Barreiro). No lo he visto nunca en mi vida; no lo conozco”.

Asimismo, sostuvo que estos ataques se deben a que él se ha comprometido a castigar a los responsables de actos de corrupción y ha referido que entre ellos están Enrique Peña Nieto, así como el candidato del PRI, José Antonio Meade, y de ahí las agresiones en su contra.

“Se han empeñado en atacarme, presionando por todos los medios, pero no creo que lo logren y habrá justicia”, dijo Anaya Cortés, quien precisó que quiere paz y para ello no tiene que haber impunidad.

Anaya Cortés se dijo convencido de que ganará la elección el 1 de julio y que logrará la transformación del país por más que haya una guerra sucia en su contra.