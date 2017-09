Advierte senador panista ‘guerra sin cuartel’ contra Anaya

El senador de la República, Salvador Vega Casillas, aseveró que su defensa contra su posible expulsión del PAN será una guerra sin cuartel contra el dirigente nacional Ricardo Anaya.

Ante este panorama donde se le acusa de desacato a los estatutos de esa institución política, el senador afirmó que no aceptará siquiera una amonestación en su contra, exigió disculpas a quien lo han tachado de traidor, como es el caso del dirigente en Michoacán de Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez.

No le voy a pedir ni dar cuartel a nadie si deciden empezar el proceso de sanción, no voy a aceptar ninguna sanción ni siquiera una amonestación, de ninguna manera me voy a someter a los caprichos de nadie”, advirtió.

Vega Casillas criticó fuertemente el hecho de que Ricardo Anaya quiera imponer su voluntad política entre los militantes panistas, es por ello que, dijo, no renunciará a su partido por haber activado sus derechos legislativos en el senado de la República.

Es que quiere imponer a todos su voluntad por encima de los intereses del partido eso yo no lo voy a permitir, yo no voy a hacer nada que no esté de acuerdo a mis principios, a mi congruencia”, precisó.

El senador negó que los cinco legisladores incriminados por traición tengan acuerdos o negociaciones con el PRI, dijo que en realidad la dirigencia nacional busca pretextos para crear conflictos innecesarios.

Sobre la conformación del Frente Amplio Democrático, Salvador Vega opinó que el candidato presidencial pudiera salir de Acción Nacional, el cual debe ser elegido por los ciudadanos.

Fuente: Excélsior