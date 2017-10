Advierte Mancera continuidad en investigaciones por 19:S

El Gobierno de la Ciudad de México advirtió que las investigaciones relacionadas con irregularidades en construcciones luego del 19: S continuarán, aunque los propietarios de edificios no entreguen la documental requerida por la autoridad, informó la Agencia Notimex.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que las 184 carpetas de investigación seguirán su curso sólo con los peritajes realizados en los inmuebles inmiscuidos en las investigaciones, a pesar de que los dueños de inmuebles no entreguen documental como planos de construcción.

“Estamos pidiendo información, donde ya no se están integrando los planos o la información ya se va a agotar ese tiempo y los dictámenes se tendrán que realizar de todas maneras, precisamente, con lo observado por los peritos, ya no vamos a esperar mucho más, ni a estar requiriendo mucho más, donde no nos están entregando documentación de cualquier manera las carpetas ya seguirán adelante”, indicó Mancera Espinosa.

El mandatario capitalino informó que, de las 184 carpetas, 137 son de oficio y 47 por denuncia.

Miguel Ángel Mancera agregó que se investiga a 89 personas por cobrar apoyos de renta sin requerirlo.

“Se han iniciado ya 89 carpetas de investigación por el cobro indebido de rentas del rubro que habíamos platicado, estas ya son carpetas que se inician derivado de la línea de corroboración de la Contraloría, va directamente de Contraloría a la Procuraduría”, señaló.

Se trata de denuncias de hechos en donde se pueden configurar el delito de fraude, ejemplificó el jefe de Gobierno local e indicó que el número de carpetas de investigación ya no crecerá mucho más, de acuerdo con sus revisiones.