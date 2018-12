Advierte Durazo sobre falso video de la caída de helicóptero

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que el video que ha circulado en redes no corresponde a la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle.

A través de su cuenta de Twitter, Durazo explicó que el video corresponde al derribo de un helicóptero militar de la Fuerza Aérea de Ucrania acontecido el 20 de agosto de 2014 y anexó una imagen del helicóptero Mil Mi24 derribado.

El comunicador Pedro Ferriz de Con fue uno de los que difundió el video, lo cual le generó críticas por parte de usuarios en la red social, quienes lo acusaron de desinformar y difundir información falsa.

“El Gobierno de México recomienda a los ciudadanos no tomar en cuenta ninguna información que no provenga de las autoridades y que no esté autentificada”

ALFONSO DURAZO

Circulan videos en redes de un presunto atentado contra Moreno Valle y la gobernadora de Puebla. Lo cierto es que éste caso genera más interrogantes que certezas. Lo único que sé, es que no fue el viento el que lo derribó. Sabremos la verdad? Difícilmente. México quiere certeza pic.twitter.com/BYzSQ7pN7b — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) 25 de diciembre de 2018

Fuente: SDP Noticias