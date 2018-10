¡Adiós a las bolsas y popotes de plástico en Aguascalientes!

as bolsas de plástico, popotes y desechables estarán prohibidos en establecimientos de Aguascalientes.

En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo de Áreas Verdes del Municipio, mismo que eliminara las bolsas de plástico, popotes y desechables de los establecimientos de la capital del estado

El secretario de Servicios Públicos, Rodolfo Téllez, señaló que la medida contribuirá de manera importante para mejorar el medio ambiente.

Ante la prohibición, algunos comerciantes del centro manifestaron que sería necesario darles alternativas a los establecimientos para poder vender sus productos.

Ahorita al menos tu servidor se siente inquieto, porque en que le daría yo a un cliente un dulce a lo mejor, porque aquí como me compran uno, me compran cinco, seis dulces de leche. Entonces en qué se lo daría, necesitaríamos encontrar la solución mutua tanto de allá para acá como de aquí ‘pa allá. Yo ahorita en la actualidad estoy entregando bolsa ecológica, pero a personas que nos compran de 200 pesos a 300 pesos para arriba, porque es una bolsa carísima y aquí no se le puede dar un dulce de 10 pesos, de 15 pesos”, comentó un vendedor de dulces.

La medida comenzará a aplicarse hasta octubre de 2019, dado que se pretende generar una campaña de difusión por parte de las Secretarías de Comunicación Social y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para generar conciencia en la ciudadanía, antes de la prohibición de los desechables.

Los habitantes de Aguascalientes como Amalia Sandoval González se manifestaron a favor de que no se utilicen bolsas de plástico.

Todo lo que está sucediendo en otros lugares, tan triste, tan feo, donde la gente muere, se queda sin nada, las inundaciones. No queremos entender, al contrario, hacemos más por contaminar y a mí eso me da mucha tristeza. Perfecto, por mí no hay ningún problema, yo es más como tengo bolsas a veces que voy a la tienda me llevo mi bolsa”, contó Amalia Sandoval.