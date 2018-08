Actualizar red nacional de vigilancia policíaca costaría 12 mmdp

En la víspera de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública tome una determinación respecto de la renovación o no de la Red Nacional de Seguridad Pública IRIS, se ha atizado la guerra entre los principales proveedores, Motorola Solutions , Hytera–Teltronic y Airbus Defense and Space, por un contrato que podría valer 12 mil millones de pesos.

Airbus defiende la permanencia y modernización de la red, mientras que Motorola y Hytera–Teltronic insisten en la obsolescencia de esa infraestructura, en la que el gobierno ha invertido hasta el momento 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con los proveedores, que dieron su postura a Excélsior, el gobierno analiza la modernización e incluso la renovación de la infraestructura de comunicación, cuya determinación se daría a conocer el 21 de agosto.

Existe coincidencia de que una fórmula para reducir costos será el uso de la Red Compartida y, de hecho, tanto Motorola como Airbus han planteado en sus esquemas la creación de un Operador Móvil Virtual (OMV) que permitiría aprovechar esa nueva red construida con la banda de 700 megahertz del espectro radioeléctrico.

De acuerdo con datos de Airbus Defense and Space, la renovación de la red podría requerir inversiones por 550 millones de euros, lo que coincide con la cifra que fuentes gubernamentales manejan de alrededor de 12 mil millones de pesos para actualizar la Red Iris.

Airbus, desarrollador de la red actual IRIS, ha propuesto una modernización por la vía del software y otros dispositivos por un costo de 60 millones de euros.

Entre los competidores interesados en una licitación y renovación de la infraestructura de radiocomunicación de seguridad destacan Motorola Solutions y Hytera, al asegurar que con IRIS, los cuerpos de seguridad del país operan con una infraestructura obsoleta, que ha coadyuvado a que se incrementen los índices de inseguridad en México.

La Red Iris, bajo riesgo del crimen

Especialistas aseguran que debe modernizarse, pues no se descarta que ya esté siendo usada para espiar a las autoridades

La Red Nacional de Radiocomunicación, conocida como Red Iris, fue creada para que las instituciones de seguridad pública del país, así como otras dependencias federales, se mantuvieran en comunicación permanente y coordinaran operativos locales, regionales o nacionales. Sin embargo, su lenta modernización y obsolescencia puede terminar complicando el trabajo de los cuerpos de seguridad, y hasta estar siendo usada por el crimen para espiar a las autoridades.

20 años tiene la Red Nacional de Radiocomunicación

Para Efrén Páez, analista en jefe de Mediatelecom, el principal riesgo que tiene actualmente esta red es la descoordinación y la interoperabilidad. Esto porque algunos estados mantienen la tecnología Tetrapol TDM, la versión analógica, otros están migrando o ya terminaron de implementar la evolución de ésta que es Tetrapol IP y otros han optado por tecnologías diferentes, como la llamada P25.

El riesgo es que, a falta de soporte y modernización, puedan encontrarse y explotarse los huecos que por sí misma va dejando abierta la tecnología”, advirtió Páez al platicar con Excélsior.

En particular porque la tecnología, protocolos e infraestructura en materia de seguridad avanzan muy rápido y, de acuerdo con el experto, es posible que algunos elementos queden desfasados respecto a las opciones actuales en el mercado y eso sea aprovechado por organizaciones criminales.

Añadió que si no se tiene una red interoperable, entonces se podrían presentar problemas de calidad o interrupción en las comunicaciones, respuestas lentas a siniestros o descoordinación en trabajos de inteligencia.

Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, dijo que hay un “sentido de urgencia” para que las autoridades decidan la tecnología que se ocupará para modernizar la Red Iris.

Si no se toma ninguna decisión, operas con capacidades de seguridad nacional subóptimas o cada quien empieza a tomar decisiones. Se pagó por un estándar nacional para que todos estén conectados. Fue una inversión que no sirvió o que no quedó homologada”, resaltó.

La Red Iris es una plataforma que funciona como nodo central para las redes de cada estado del país basada en el protocolo Tetrapol TDM y se encarga de ella la Secretaría de Gobernación dentro de la Comisión Nacional de Seguridad.

10 mil mdp ha invertido el gobierno a la fecha en la Red Iris

Datos de la Secretaría a 2017 indican que la red está conformada por 31 redes administradas por gobiernos estatales, cinco redes de instancias del gobierno federal y 457 sitios de repetición, así como 100 mil radios en operación, los cuales están obsoletos. Tener todo conectado a una misma plataforma ayuda a coordinar y actuar en casos de emergencia.

LAS ACCIONES

Las autoridades están conscientes de la necesidad de agilizar la modernización de esta red desde hace más de un año, pero no se ha hecho nada por la indecisión de elegir un protocolo tecnológico que unifique la Red Iris.

Entre las acciones que se establecen en un documento del que Excélsior tiene copia, consideran el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de radiocomunicación, sustituir o actualizar los radios y ampliar el número de terminales, así como adquirir radio bases.

Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública encargó al Instituto Politécnico Nacional un estudio sobre la nueva tecnología en esta materia y los beneficios que puede otorgar a los policías, el cual supuestamente ya se entregó a la autoridad.

Piedras dijo que esto es necesario, porque se debe evaluar el costo-beneficio de las tecnologías, Tetrapol IP y P25, a corto, mediano y largo plazo. “Tal vez hasta el próximo gobierno se haga algo”.

¿Qué es la Red iris?

Es una red especializada que integra los servicios de radiocomunicación con movilidad y cobertura nacional para la operación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales en el país.

Creada por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Consta de 31 redes administradas por gobiernos estatales, 5 redes de instancias del gobierno federal, 457 sitios de repetición y alrededor de 100 mil radios en operación.

Fuente: Excélsior