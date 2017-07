Activistas y sociedad civil exigen juzgar a Norberto Rivera por “encubrir a 15 curas pederastas”

Activistas, organizaciones y la sociedad civil exigieron este día la comparecencia ante las autoridades federales del Cardenal Norberto Rivera Carrera por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de al menos 15 sacerdotes que habrían abusado sexualmente de niños.

El pasado 2 de junio, el activista y defensor de víctimas de pederastia clerical Alberto Athié, junto con otras personalidades, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de curas pederastas.

Tras darse a conocer la denuncia, el Arzobispo Primado de México aseguró que “yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”.