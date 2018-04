Acepta INE mayor financiamiento privado a independientes

Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón pueden dar de su bolsillo para sus respectivas campañas hasta 42.9 millones de pesos, además tienen luz verde para aceptar por simpatizante hasta 2.1 millones de pesos, informó Excélsior.

Así lo determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permite que el financiamiento privado de los candidatos independientes a la Presidencia de la República no sea de 42.9 millones de pesos en total, sino de 422 millones de pesos.

Durante la sesión, los representantes de ambos candidatos presidenciales independientes resaltaron la resolución del Tribunal para que la contienda parta de un piso parejo; sin embargo, hubo una polémica por la posibilidad de que intereses particulares se metan a la contienda electoral.

“Existe también la preocupación, al menos hablo en lo personal, de que con ello se abra una oportunidad para que los intereses privados se metan en la contienda y en el ejercicio de los cargos de elección popular. El dinero privado que va a la política busca siempre un beneficio particular y eso es contrario al interés público sino tiene delimitados con claridad y, no tiene los límites respectivos”, resaltó la consejera Claudia Zavala.

Sin embargo, el consejero Benito Nacif pidió no satanizar los recursos provenientes del ámbito privado.

“Ha habido, me parece, una satanización del financiamiento público en nuestro país y se refleja en expresiones como: “el dinero el dinero privado sólo defiende intereses particulares”. Me parece que eso es incorrecto, el dinero privado puede servir también para defender causas públicas y promover causas públicas. El financiamiento público no es un remedio en contra de la corrupción electoral lo sabemos por experiencia”, declaró.