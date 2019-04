Accidentalmente raya un carro y busca al dueño para pagar el daño

Un usuario de Facebook causó sensación por intentar pagar un error: accidentalmente rayó un automóvil estacionado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y busca al dueño para pagarle el daño.

El causante del daño, Víctor Léycegui, confesó que hoy por el mediodía se encontraba estacionado afuera de la Terminal 2 del AICM y accidentalmente dio un raspón a un Prius, que también estaba detenido en la zona.

Al no poder quedarse en el sitio por las prisas y no poder dejar un mensaje al dueño, decidió retirarse, no sin antes tomar una foto al vehículo.

Luego publicó la historia en Facebook,buscando al dueño del Prius para pagar el raspón.

Aplauden honestidad

Tras publicar el mensaje Léycegui fue elogiado en Facebook, por demostrar honestidad y querer resarcir un daño que fácilmente pudo haber evadido.

Fuente: SDP Noticias