Abejas atacaron a niño en silla de ruedas en escuela; nadie lo ayudó

Niños de la Escuela Primaria Rural Federal Justo Sierra, en la comunidad El Salvador, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, fueron atacados por abejas cuando se encontraban en el plantel educativo

Nos reportan la agresión por parte de las abejas a los alumnos de la escuela de aquí de la comunidad al llegar al lugar nos damos cuenta que de que efectivamente entre 90 y 100 niños son los que están en esta escuela en un horario ordinario y nos damos cuenta que algunos de ellos son agredidos por las abejas (..) nosotros tenemos un conteo de alrededor de 10 y 15 los que sufrieron una picadura algunas con una, otros con otra “, detalló el Coordinador local del área de socorros de la Cruz Roja en Encarnación de Díaz, Jalisco , Adrián García

Uno de los menores que se encontraba en silla de ruedas fue el que resultó más afectado.

Estaba tocando el niño y nosotros le abrimos, se metieron los moscos y le cerramos otra vez y a él lo dejamos afuera y a nosotros nos picaron también ¿Qué niño estaba tocando? Pablo, el de silla de ruedas ¿Estaba tocando para ingresar al salón de clases? Sí y luego ¿qué paso? Sí, pero traía bien muchos moscos y le cerramos otra vez a la puerta ¿Quién le cerró la puerta, ustedes mismos? La maestra”, dijo Jimena Jiménez Ramírez, una de las alumnas.

El menor de 11 años de edad, identificado como Juan Pablo, quedó, a decir de los testigos, en la cancha de la escuela y fue rescatado por un habitante de la localidad y un maestro.

Les estaba yo gritando a los maestros, pero nadie me escuchaba y el niño nada más gritaba que no, como no se puede mover, un hermano mío fue y le habló a su mamá al trabajo y ya vino su mamá, ya fue que se arrimó otro muchacho y ya salió el maestro y lo sacaron y se lo llevaron al niño. Se siente uno impotente porque no puede hacer nada uno, porque la escuela estaba cerrada”, expresó Alma, una testigo

Pablo fue trasladarlo a bordo del helicóptero de la Policía Estatal de Aguascalientes “Águila I” de Encarnación de Díaz a Aguascalientes a recibir atención médica.

Ahorita, en estos momentos, se pidió el apoyo al estado de Aguascalientes, mismo que será trasladado en el helicóptero de este estado”, explicó el coordinador local del área de socorros de la Cruz Roja en Encarnación de Díaz

Otro habitante del lugar, identificado como José de Jesús Gutiérrez, quien se encontraba en su día de descanso, al darse cuenta de la situación acudió a la escuela para ayudarlos a salir.

Me fui a mi casa y lo que hice fue agarrar esta chamarra para ir a sacar a todos los niños que están aquí y muchos que ya se fueron y estuve sacando de uno por uno, tuve que tronar el candado de la escuela para para poderlos sacar por acá, porque allá atrás era donde está la colmena, incluso acabamos de sacarla ahorita, bueno ya la echamos veneno”, dijo.

Algunos pequeños fueron únicamente valorados en el lugar y sólo dos tuvieron que ser trasladados a un hospital por ambulancias de la Cruz Roja; además, tres maestros resultaron con picaduras, según informó el coordinador local del área de socorros.

Fuente: Excélsior