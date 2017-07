A pesar del sueldo, no quieren ser policías en Sinaloa

La Policía de Sinaloa está dentro de las cinco que más ganan en promedio a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sin embargo, se debe mejorar el sueldo, debido a que los elementos ejercen una actividad de mucho riesgo, coincidieron especialistas. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior.

De acuerdo con el informe Estadísticas a propósito de los policías y agentes de Tránsito del Inegi, la población ocupada como policía y agente de Tránsito en Sinaloa recibe la cantidad de 45.5 pesos en promedio por hora trabajada. La Policía que más gana a nivel nacional es la de Baja California, con 66.4 pesos por hora.

Llama la atención que mientras el estado de Sinaloa está dentro de las cuatro entidades que a nivel nacional sus policías y agentes de Tránsito devengan en promedio los salarios más altos, hay una carencia de elementos en los municipios de la entidad. Tan solo en los municipios del norte (Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito y Salvador Alvarado) la carencia de agentes en abril era de 1609 agentes.

Esta información fue revelada por los propios titulares de las direcciones de Seguridad Pública de los municipios, luego de que comparecieran ante los diputados de la actual legislatura.

Para Luis Roberto Sánchez Inzunza, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), los policías de Sinaloa están bien pagados, pero no deben ganar menos que los profesores, por ejemplo, porque el policía ya se somete a un riguroso procedimientos donde se trata de profesionalizarlos. No obstante, faltan más apoyos, no solo en lo económico, sino en el rubro de vivienda, seguridad social, seguros de vida, etcétera.