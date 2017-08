A Nuño y a Narro no les distrae una candidatura

Mientras Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, dijo que ahorita ni se distrae ni es tiempo de hablar de candidatos presidenciales rumbo a 2018; José Narro Robles, secretario de Salud, afirmó que hay que esperar el momento cuando se establezcan las reglas y la convocatoria, para entonces poder tomar una decisión al respecto. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

En medio de empellones al salir del palacio de convenciones, donde se realizaron las mesas de trabajo educación y de salud en el 79 Congreso de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Nuño Mayer se limitó a decir que no hablaría sobre candidaturas, porque “es un tema para el que todavía falta y no me distrae.

“Yo estoy trabajando en la reforma educativa, en el nuevo modelo educativo. Mañana [hoy] iniciamos todos los planes pilotos de la autonomía curricular y así vamos ir presentado cada semana los planes… Todavía no es tiempo de hablar de eso”, insistió durante el congreso al que asistieron los secretarios de Hacienda, Antonio Meade Kuribreña, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

A Narro Robles se le preguntó si la presencia de los secretarios de Estado en esta reunión significaba que era placear a los posibles candidateables en 2018, y respondió: “Para una persona a quien se menciona como una candidato potencial para encabezar una propuesta desde un partido político, es un honor.