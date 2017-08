“A dar el último jalón, la tercera es la vencida”, pide AMLO para 2018

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su partido se encuentra posicionado en primer lugar de las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, por lo que pidió dar el “último jalón”, informó Excélsior.

Dijo que esto se debe a que los partidos del PRI y el PAN, así como sus líderes carecen de convicción.

“Es la misma mafia ya que no tienen una postura definida en lo ideológico, pudiera uno no estar de acuerdo con los fundadores del PAN, pero había integridad en Gómez Morín, en los que fundaron ese partido, aunque no estuviera uno de acuerdo en sus lineamientos, pero estos dirigentes de ahora son adoradores del dinero. No tienen una postura política por eso, estamos concedidos que hace falta un cambio de verdad y solo así lo está internacionalizando la gente y se está simulando en las encuestas en todas las que se realizan Morena está en primer lugar”, dijo.

Señaló que, a diferencia de otros partidos políticos, en los tres años Morena se ha convertido en la primera opción de los ciudadanos, por lo que hizo un llamado a los asistentes a su mitin en la plaza principal del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a no flaquear en su lucha política.

“Tenemos que dar el último jalón faltan 11 meses, un poco menos la tercera es la vencida (…) yo tengo mucha fe y confianza de que hoy si hay condiciones inmejorables, porque mucha gente se está uniendo al movimiento, y en Morena debemos tener una actitud incluyente y no cerrar las puertas a nadie”, comentó.

Lo anterior, lo señaló al concluir la asamblea informativa que realizó por cuatro días en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.