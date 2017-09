56% de niños ve normal discriminar a sus compañeros por ser de tez morena o con discapacidad

Los niños de piel morena, los que tienen alguna discapacidad o son de una comunidad indígena, son los que sufren mayor discriminación por parte de otros menores dentro del salón de clases.

De acuerdo a la encuesta realizada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 56% de los participantes consideraron normalizadas las prácticas discriminatorias, al asegurar que sucede todos los días en sus escuelas.

Los niños que son de piel morena padecen mayor discriminación, según el 40% de los encuestados, seguido de quienes sufren alguna discapacidad, con 24%, y los indígenas, con 16%.

Acerca de la pregunta sobre por qué creen que a los niños con discapacidad los tratan mal en varios lugares, el 45% dijo que se debe a que no les han enseñado a convivir con ellos, mientras que 24% señaló que no hay interés en este sector y reconocieron que no por lo mismo no hay infraestructura urbana para quienes utilizan sillas de ruedas.

“El maltrato y la escasez de medidas de nivelación surge de que socialmente se ha marcado una distancia social con esta población: políticas no inclusivas, poca socialización e interés en ellas y ellos”, reveló el estudio.

Por rangos de edad, 45% de los que participaron tienen de nueve a 11 años, y 31% de 12 a 14 años, mientras que por grado escolar, 57% de los que respondieron cursaban de cuarto a sexto de primaria.

La encuesta fue realizada en el marco del ejercicio OpiNNA 01-Juguemos en las Calles, que estuvo abierto en la Plataforma Participa de Gob.Mx, entre el 25 de abril y el 15 de mayo de este año. Se trató de un cuestionario de 15 preguntas.

La encuesta fue realizada entre 27 mil 640 menores, 55% mujeres y 55% hombres, en la que respondieron sobre el ejercicio de sus derechos.

Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chiapas son los estados de donde se obtuvo la mayor cantidad de respuestas, aunque participaron todas las entidades de la República mexicana.

En México hay 32.8 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad, que representan 27% de la población total, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Nota de Animal Político