544 casos de niños abusados por curas en México. Sólo protección desde la iglesia pudo permitirlo

Su caminar es pausado, porque al mismo tiempo tiene miedo y tristeza.

Fue ahí, en una iglesia católica que en su entrada tiene una barda pintada con la leyenda “Cristo vive”, donde conoció al seminarista que abusó de ella.

Era el 15 de junio de 2007 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ana tomaba clases de catecismo con Julián Quino Velasco de 30 años, perteneciente a los Misioneros de Guadalupe.

Él pidió a la entonces niña de 8 años, que lo acompañara a buscar unos regalos.

“Me llevó a la habitación y me empezó a acariciar las piernas y me sentó en la cama. Me comenzó a besar después. Recuerdo que me acostó en la cama y me comenzó a besar las mejillas y los labios y puso sus manos en los costados”.