Balean casa del padre de El Mijis

Pedro Carrizales ‘El Mijis’, diputado local en San Luis Potosí, denunció en sus redes sociales el ataque a la casa de su padre, publicó fotos y un video de los impactos de bala, informó Excélsior.

“Hace unos momentos sufrió un atentado la casa de mi papá, el lugar donde crecí, continúan las intimidaciones para que deje mi lucha. Estoy hasta la madre de vivir en un país, en el que ser luchador social conlleva la posibilidad de morir”, señaló.

Pedro Carrizales pidió el apoyo de las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de su familia.

En los últimos meses me he partido la madre para poder lograr cambios que la ciudadanía necesita. En esta lucha de ideales me he ganado más aliados que enemigos. Pero el día de hoy, estos enemigos sobrepasaron la línea del respeto atentando contra la gente que amo, mi familia”, escribió el diputado en sus redes sociales.