3 ex presidentes y líderes de izquierda en América Latina y Europa dan apoyo a AMLO

Diez líderes políticos de países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España y Franciamostraron su apoyo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador vía Twitter.

Tres ex presidentes latinoamericanos se mostraron favorables a una eventual victoria del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia: la ex presidenta argentina Cristina Fernández, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper.

Ex candidatos presidenciales como el francés Jean-Luc Mélenchon, quien perdió contra Emmanuel Macrone; el colombiano Gustavo Petro, que en mayo pasado fue derrotado por Iván Duque y Marco Enríquez Ominami, quien compitió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile en 2013, también mostraron su apoyo.

Líderes de movimientos políticos de izquierda como Pablo Iglesias, secretario general del partido español Podemos y Verónika Mendoza, presidenta del partido Nuevo Perú, se pronunciaron de igual forma sobre el aspirante presidencial de Morena.

Un legislador, el diputado del kirchnerista Frente para la Victoria Axel Kicillof, celebró que “el neoliberalismo, los gobiernos de ricos para ricos, fracasan tanto en México como en Argentina”.

Este domingo, elecciones presidenciales en México. Andrés Manuel López Obrador es una esperanza no sólo para México, sino para toda la región. #AMLO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 29, 2018

Desde Francia saludamos con amor al pueblo mexicano. Se acerca el triunfo de @lopezobrador_ y con ello el resurgimiento de una gran nación y el despertar de una esperanza para el mundo.#AMLO pic.twitter.com/JDvnu6dnvu — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 29, 2018

Este domingo México abrirá un camino ilusionante por la paz, la justicia social y un mundo más democrático y decente. Desde España, toda la fuerza para AMLO en admiración de un pueblo hermano pic.twitter.com/QtjXqCptrb — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 29, 2018

Cuando la política en América Latina empieza a cambiar. Luchadores sociales con ideas jóvenes dispuestos a cambiar el mundo Adelante López Obrador

pic.twitter.com/IMc0mlMWzL — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2018

Este domingo la esperanza puede triunfar en México de la mano de @lopezobrador_. Toda la fuerza para él y el pueblo mexicano, por el cambio, la paz y la prosperidad en Latinoamérica. pic.twitter.com/BY5PlIuTNq — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) June 29, 2018

Fuente: Aristegui Noticias